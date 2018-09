Niedereschach FC-Ensemble unter neuer Leitung "bühnenreif"

Zur Aufführung kommen wird das Stück "Perlenhochzeit" von Rolf Bechtel. Es ist ein Lustspiel in drei Akten, bei dem es garantiert viel zu lachen geben wird. Auch die Termine der geplanten beiden Aufführungen in der Fischbacher Bodenackerhalle stehen bereits fest. Jeweils am Samstag, am 29. Dezember und am 5. Januar, dürfen sich die Theaterfreunde auf einen wunderschönen, humorigen und entspannenden Theaterabend freuen.