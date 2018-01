Niedereschach Esther Roth macht noch ein Jahr

Dies zeigte sich im Bericht von Schriftführerin Susan Stern. Unter anderem hat man die Narrenzunft Fischbach bei Umzügen und der Fischbacher Dorffasnet musikalisch begleitet und unterstützt. Man absolvierte zahlreiche Auftritte, führte das traditionelle Maifest und das Kilbigfest durch, bei dem mit dem "Massn Brassn" zudem eine Premiere in Fischbach gefeiert wurde. Auch nahm man am Villinger Stadtlauf teil und absolvierte als Jahreshöhepunkt ein großartiges Konzert in der Bodenackerhalle.

Gabi Teiss legte einen "blitzsauberen" Kassenbericht vor. Die Prüfer, Lukas Lipp und Berthold Stern, bescheinigten der Kassiererin eine vorbildliche Kassenführung. Silvia Käfferlein stellte die Statistiken der Proben- und Auftrittsbesuche vor. Die Fleißigsten waren in der genannten Reihenfolge Michael Stern, Silvia Käfferlein, Walter Günter, Lukas Lipp, Martin Hauger, Robert Lipp und Albert Rot.

Der Bericht von Jugendleiterin Birgit Kaltenbach zeigte, dass der Verein auch eine erfolgreiche Jugendarbeit betreibt. Etliche der Auszubildenden errangen verschiedene Leistungsabzeichen, der Vorspielnachmittag war ein Erfolg, ebenso wie die Zusammenarbeit mit der Bläserjugend Weilersbach. Auch Freizeitaktivitäten gab es im Jugendbereich.