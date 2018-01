Niedereschach (alb). Nach dem gewonnen Berufswettbewerb der Junggärtner in Baden-Württemberg, erreichte die Auszubildende im Floraparadies "Weißer", Idgie Fisher, mit ihren Teamkollegen Yannic Boos und Maria Kehrer in Berlin beim Bundesentscheid der jungen Gärtner den zweiten Platz. Dafür wurde die Junggärtnerin bei der zurückliegenden Brotspende von Bürgermeister Martin Ragg geehrt. Idgie Fisher aus Schramberg hat im Floraparadies eine Ausbildung zur Gärtnerin, Fachrichtung Blumen und Zimmerpflanzen, absolviert. 16 Aufgaben hatten die Dreierteams in Theorie und Praxis zu meistern. Das fing an bei der Saatgut- und Schnittblumenerkennung und reichte bis hin zum Binden eines Straußes aus Gemüse, dem Verlegen von Platten und Mauern oder einer Unterweisung in Sachen Arbeitssicherheit.