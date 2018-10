Niedereschach Erfolg mit Kochkunst und Herzlichkeit

Antonios Kochkünste kommen nicht von ungefähr: Nach seiner Militärzeit in Verona hat der gebürtige Neapolitaner dort seine Frau Silva kennen gelernt und war als Chefkoch in einem Institut tätig. Danach hat er in Verona das Restaurant "Il Giardino" eröffnet und es 25 Jahre lang geführt. 2012 hat er sich mit Silva als Oma und Opa dann zurückgezogen und das Lokal an seinen Sohn und dessen Frau übergeben. Er konnte jedoch noch nicht in Rente gehen. Er habe also noch etwas arbeiten müssen, so erzählt er, und ein Freund habe ihm empfohlen, doch nach Deutschland zu kommen.

Gesagt getan, er hat sich nach einem ersten Besuch sofort in den Schwarzwald verliebt, in die grünen Wälder und die hervorragende Luftqualität. In verschiedenen italienischen Restaurants in der Umgebung habe er allerdings festgestellt, dass dort nicht das italienische Essen geboten wird, wie er es sich eigentlich vorstellt, meist eben nur die Gerichte aus den südlichen Regionen und natürlich die Pizza.

Und dabei habe Italien 20 verschiedene Regionen, jede mit ihrer eigenen, speziellen Küche. In der "Stellfalle" habe er nun eine Möglichkeit gefunden, sich so zu verwirklichen, wie er es sich vorgestellt hat. Bei allem stehe bei ihm und seiner gebotenen Küche im Gegensatz zum heute überall gängigen Fast-Food die Philosophie des "Slow-Food" im Vordergrund, das Genießen. Keine Fertiggerichte kommen bei ihm in die Küche und auf den Teller, sondern alles Zutaten, die er aus Italien kennt und natürlich heimische Produkte aus der Region. Vor allem lässt er viel Fantasie bei der Zubereitung der Speisen walten. Das zeichnet seine Küche aus.

"Ich bin auch nicht hier, um nur zu arbeiten und Geld zu verdienen, sondern ich möchte von Freunden umgeben sein und meinen Gästen in familiärer Umgebung eine Stätte bieten, in der sie sich wohl fühlen und auch zufrieden wieder gehen", betont Antonio Lettica.