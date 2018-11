Niedereschach Erfolg mit Kochkunst  und Herzlichkeit

Niedereschach-Kappel. Man darf Antonio Lettica, geboren in Neapel, für seinen Mut bewundern. Wie seine Frau Silva kaum der deutschen Sprache mächtig, hat er mit ihr im vergangenen Jahr als Wirt das Restaurant "Stellfalle" übernommen. Seither boomt es regelrecht. Ohne tatkräftige Unterstützung durch den Niedereschacher Pfarrer Alexander Schleicher, in der Pizzeria besser als "Don Alessandro" bekannt, wäre das wohl nicht möglich gewesen. Der seit jeher mit besonderem Draht zum Italienischen ausgestattete Schleicher hat besonders in der Anfangsphase des Restaurantbetriebes geholfen. Und ohne Kellnerin Teresa Fiorenza-Kalmbach – sie ist gebürtige Italienerin – hätte Lettica mit der deutschen Sprache schon mal so seine Probleme.