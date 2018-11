Niedereschach Er hat der Fasnet seinen Stempel aufgedrückt

Niedereschach-Fischbach. Mit der Verabschiedung des Fischbacher Narren-Urgesteins, Edgar Schlenker, ging bei der Hauptversammlung der Narrenzunft Fischbach eine Ära zu Ende. Für viele Fischbacher, vor allem aus den Reihen der älteren Generation, war Schlenker als Gründungsmitglied der Narrenzunft Fischbach in den vergangenen 45 Jahren das Gesicht der örtlichen Fasnet. Unvergessen sind seine Auftritte in den 70er, 80er und 90er Jahren bei den Zunftbällen im Gasthaus Kreuz in Sinkingen. Da warteten schon alle auf das Erscheinen von Schlenker in der Bütt und auch auf dem von ihm kreierten "Rentnerbänkle". Denn Edgar Schlenker war über Jahrzehnte ein Garant für gelungene Zunftbälle und vieles mehr.