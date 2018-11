Niedereschach Er drückte Fasnet seinen Stempel auf

Niedereschach-Fischbach. Für viele Fischbacher, vor allem aus den Reihen der älteren Generation, war Schlenker als Gründungsmitglied der Narrenzunft Fischbach in den vergangenen 45 Jahren das Gesicht der örtlichen Fasnet. Unvergessen sind seine Auftritte in den 1970er, 80er und 90er-Jahren bei den Zunftbällen im Gasthaus "Kreuz" in Sinkingen. Da warteten schon alle auf das Erscheinen von Schlenker in der Bütt und auch auf dem von ihm kreierten "Rentnerbänkle", und die Zuschauer bogen sich vor Lachen. Kurzum: Edgar Schlenker war über Jahrzehnte ein Garant für gelungene Zunftbälle und vieles mehr.

Selbst der wortgewandte Fischbacher Zunftmeister Christoph Droxner konnte nach eigener Aussage die riesigen Verdienste Schlenkers für die Fischbacher Fasnet kaum in Worte fassen. "Vor diesem Tag, der Verabschiedung von Edgar, habe ich immer Angst gehabt", sagte Droxner, weil sich dessen Verdienste eben kaum in Worte fassen ließen, "und weil er uns sehr fehlen wird."

Der Zunftmeister erinnerte an legendäre Bälle, die ohne Schlenker nicht möglich gewesen wären, und an gemeinsam durchgeführte "Hamperle-Touren" quer durch Deutschland. Dabei erlebte Edgar Schlenker gemeinsam mit seinen Elferratskollegen, als Landstreicher verkleidet, Unvergessliches. Selbst die Leibwächter des verstorbenen, früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl seien nervös geworden, als vor vielen Jahren die Fischbacher "Elferats-Hamperle" vor der Wohnung Kohls in Oggersheim auftauchten. "Solche Dinge und eine solche Gaudi vergisst du dein Leben lang nicht", meinte Droxner.