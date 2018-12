Niedereschach Engagierte Mitarbeiter sind wichtig

Allen voran seine Schwester, Antje Roth–Bronner mit der er den Betrieb schon über 30 Jahre erfolgreich führt. Für sie gab es neben vielen Dankesworten Blumen. Des weiteren ehrte Oliver Roth Alexander Leifried für 23 Jahre, Klaus Maurer für 22 Jahre, Ivan Garbuz und Vladimir Micyh 15 Jahre, Alexander Hartwich, Konstantin Schwab und Klaus Schwarzwälder für zehn Jahre sowie Timo Toews, Andrei-Adrian Balogh und Sergej Alexandrov für fünf Jahre Treue zur Firma. Zudem wurde Alexander Hartwich von seinen Arbeitskollegen als ältester Mitarbeiter mit einem Präsent geehrt. Oliver Roth betonte in seiner Ansprache, dass man gemäß der Firmen-Philosophie "Werte vor Ziele", dem bisherigen Erfolgskonzept treu bleiben und den Teamgeist fördern möchte.

"Nur Miteinander können wir auch in Zukunft erfolgreich sein und unsere Position qualitativer Marktführerschaft weiter ausbauen", sagte der Firmenchef an die Mitarbeiter gerichtet. Auch Andreas Riegel vom Vertrieb ergriff das Wort und bedankte sich bei seinen Kollegen für die stets gleichbleibende hohe Fertigungsqualität. Nur so könne der Vertrieb die im massiven Wettbewerb stehenden Produkte der Firma Roth, erfolgreich verkaufen. Zudem bedanke sich Riegel bei der Geschäftsleitung, welche die Rahmenbedingungen hierfür stellt.

Die Firma Holzwerk ROTH GmbH fertigt die verschiedensten Transportträger und verfügt über langjährige Markterfahrung im Bereich der Palettenproduktion.