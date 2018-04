Niedereschach Elch-Party schlecht besucht

Niedereschach (alb). Sehr schlecht besucht war am Samstagabend die SWR 3 Elchparty in der Eschachhalle. Eingeladen zu dieser Party hatte nun bereits zum vierten Mal der SV Niedereschach und nach den schönen Erfolgen in den vergangenen drei Jahren, war man beim SVN im Vorfeld zuversichtlich, dass auch die vierte Auflage ein voller Erfolg werden würde.