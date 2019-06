Niedereschach Eklige Zustände in Landgasthof in Fischbach

Hier gehen die Kontrolleure auch ins Detail. So seien die Innenräume von Schubladen und Küchenmöbeln sowie Decken- und Wandflächen teilweise schwarz verschimmelt gewesen, unter einem Schneidebrett habe sich eine "stinkende und gärende Flüssigkeit" befunde­n und von der Dunstabzugshaube sowie der Decke habe das Fett getropft. Mäuse-Kot in einem ungenutzten Schrank im Lagerraum deutet zudem auf ein Problem mit den Nagetieren hin. Und auch die Arbeitsutensilien befanden sich laut den Kontrolleuren nicht in dem Zustand, in dem man es sich als Gast und auch Kontrolleur wünscht. So sei eine Schneidemaschine mit eingetrockneten Fleischresten verunreinigt gewesen, in der Salatschleuder habe sich brauner und schmieriger Schmutz befunden und an der Tülle des Sahnespenders habe man angetrocknete Sahnereste vorgefunden. Demnach scheint es, als wenn keine regelmäßige Reinigung der Arbeitsgeräte stattgefunden habe, die mit Lebensmittel in Kontakt kamen: "Diese waren teilweise erheblich verschmutzt."