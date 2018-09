Niedereschach Einsatzkräfte proben den Ernstfall

Im Anschluss an die Großübung trafen sich die Rettungskräfte zu einen gemütlichen Beisammensein im Feuerwehrgerätehaus in Neuhausen, wo es vieles zu besprechen gab. Was gut und was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, wird im Rahmen der künftigen Probearbeit bei beiden Wehren noch im Detail besprochen. Auf jeden Fall waren sich alle einig, dass die Übung, bei der die Wehren aus Fischbach und Neuhausen sowie die First Responder aus Königsfeld und Fischbach in dieser Form erstmals eng zusammen arbeiteten, ein Gewinn für alle ist und bei späteren Ernstfällen sehr nützlich sein kann.

Zustande gekommen ist die Übung auf Anregung des früheren Fischbacher Feuerwehrmitgliedes Michael Roth, der zwischenzeitlich in Neuhausen wohnt und dort aktiv ist. Bereits im Sommer dieses Jahres sollte die Übung stattfinden. Damals war schon alles vorbereitet und die Unfallstelle war bereits eingerichtet, als ein schweres Gewitter mit Starkregen und einem daraus resultierenden Hochwassereinsatz die Übung kurzfristig verhinderte.