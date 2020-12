Niedereschach Ein praktischer Würfel zum Wohnen

Niedereschach. W ohl kaum einer ahnt, dass sich dahinter als "temporäres Musterhaus" eine von der Firma XSCubes mit Sitz in Niedereschach in zweieinhalb Jahren entwickelte, stimmig und hochwertig ausstattbare Wohnung handelt. Niedereschachs Bürgermeister Martin Ragg schwärmte bereits in der Novembersitzung des Gemeinderates, als es um die Baugenehmigung für das Musterhaus ging, von einer den Flächenverbrauch reduzierenden innovativen Bauweise die aus seiner Sicht in Zukunft noch für Furore sorgen werde.