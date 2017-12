Niedereschach Ein Markt "ohne Kitsch und Kommerz"

Was die Kinder an ihrem Stand ganz besonders begeistert: Jeder Cent, den sie einnehmen, fließt zur Hälfte an der Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg und die andere Hälfte jedes Jahr an eine andere Hilfsorganisation, diesmal an die dänische Kinderhilfsorganisation "DINNoedhjaelp", die sich für Hexenkinder in Afrika engagiert. "Die Kinder sind mit Megaeifer dabei", freut sich Christine Blessing, die das Projekt betreut.