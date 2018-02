Niedereschach. Die Veranstaltung am Donnerstagabend kam bei den Anwesenden gut an. Beide Kandidaten hätten ihre Punkte interessant vorgebracht, dem Amtsinhaber wird zwar ein Vorteil auf "seinem Terrain" eingeräumt. Der Herausforderer habe sich trotzdem sehr gut geschlagen. Reiner Glatz, 62, Kaufmann "Meine Sympathie liegt bei Rüdiger Krachenfels aus den Gründen, die er auch vorgetragen hat. Was mich in der Gemeinde vor allem stört, ist die fehlende Transparenz, die Herr Krachenfels auch angesprochen hat. Das Gleichgewicht Ökologie-Ökonomie ist in Niedereschach zugunsten der Ökonomie verschoben. Die Veranstaltung an sich heute Abend fand ich sehr aufschlussreich." Carmen Schulz-Moser, 49, Finanzbuchhalterin "Die Veranstaltung war sehr interessant mit kontroversen Aussagen beider Kandidaten. Die Bürger werden nun wohl entscheiden müssen, ob sie eher den Kandidaten mit den mitmenschlichen Aspekten oder den mit den Zahlen wählen möchten." Walther Obergfell, 65, Landwirt "Der Amtsinhaber hat bei so einer Veranstaltung schon Vorteile, weil er die Zahlen im Kopf hat und weiß, was alles wie geplant ist. Bei den Vorstellungen fand ich beide sehr gut vorbereitet. Das Problem einer solchen Veranstaltung ist, dass man bei den einzelnen Themen nicht so gut in die Tiefe gehen kann, wie etwa bei einem persönlichen Gespräch. Außerdem traut sich auch vielleicht nicht jeder, der eine interessante Frage hat, ans Mikrofon. Die Entwicklung der Gemeinde geht schon sehr in Richtung Flächenverbrauch pro Industrie – ich sage sowieso schon immer, dass Flächen zu billig sind und man mehr in die Höhe bauen müsste. Dass die Gemeinschaftsschule erhalten bleibt und saniert wird, finde ich sehr gut, die Sache mit dem Verkehr in Niedereschach ist in meinen Augen ein fast unlösbares Problem." Julia Schunk, 23, Studentin "Ich fand die Vorstellungen sehr interessant. Beide haben die für sie wichtigen Punkte vorgetragen und dabei zum einen die Bandbreite der Themen gut abgedeckt und zum anderen meiner Meinung nach auch die wichtigen sowie zukunftsrelevanten Themen aufgegriffen. Der amtierende Bürgermeister hat bei so einer Veranstaltung natürlich mehr Erfahrung und eine höhere Expertise. Auch die Fragen aus dem Publikum fand ich sehr gut gestellt. Mir hat gefallen, dass heute alle sehr fair zueinander waren."