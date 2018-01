Niedereschach Ein halbes Jahrhundert im Chor

Allen voran wurde Barbara Hug für 50 Jahre aktives Singen nicht nur seitens des Vereins, sondern auch vom Diözesanverband der Erzdiözese Freiburg von der Vorsitzenden Margit Müller geehrt. Sie überreichte Barbara Hug die Urkunde des Diözesanverbandes und hob Müller hervor, dass Hug 33 Jahre lang, von 1979 bis 2012 auch die Kasse des Vereins geführt hat und immer mit dabei ist, wenn es gilt anzupacken.

Die übrigen Ehrungen des Abends übernahmen Gisela Fischer und Andrea Hellmich, denn dabei stand auch Margit Müller im Blickpunkt. Zusammen mit Rosi Link wurde Müller dabei für 40-jähriges Singen im Chor geehrt. Beide erinnerten sich lachend an ihren allerersten Auftritt mit dem Chor im Festzelt des Musikverein Fischbach, der Jubiläum feierte. Ein damals gesungenes Lied sei so schrecklich gewesen, dass sie es seither nie mehr gesungen hätten. Hellmich rief bei der Ehrung die Verdienste der beiden Sängerinnen in den vergangenen 40 Jahren hervor. Rosi Link hat den Verein schon vielfach gesponsert und Margit Müller, die bereits seit 15 Jahren Vorsitzende des Kirchenchores ist, ist beim Chor, genau wie ihr Vater, der heutige Ehrenvorsitzende Fridolin Hauger, eine Institution. "Sie leistet, oft auch im Hintergrund, sehr viel und bringt uns charmant, aber mit deutlichen Worten immer wieder auf den richtigen Kurs", lobte Hellmich schmunzelnd.

Einer der beim Chor ebenfalls nicht mehr wegzudenken ist, ist der stellvertretende Vorsitzende, Robert Hilser, der für 35 jährige Mitgliedschaft im Chor geehrt wurde. Fast während der gesamten 35 Jahre war er Mitglied in der Vorstandschaft von 1985 bis 1998 als Beisitzer und danach, bis zum heutigen Tag, also seit 20 Jahren stellvertretender Vorsitzender. Angelika Hubl, Harald Walther und Egon Schlenker wurden für ihre zehnjährige Chormitgliedschaft geehrt.