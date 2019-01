Niedereschach Ein Abend mit tollem Programm

Der Empfang war verbunden mit dem Reichen der Brotspende durch die Freiwillige Feuerwehr mit ihrem Kommandanten Jürgen Seemann an Spitze.

Dass beim Neujahresempfang der Gemeinde Butter und Schmalzbrot sowie Most, aber auch alkoholfreie Getränke gereicht werden, hat einen geschichtlichen, auf die früher übliche "Armenspeisung" zurückgehenden Hintergrund. Herzlich begrüßt wurden die Besucher vom Niedereschacher Feuerwehrgesamtkommandanten, Jürgen Seemann, der zudem sehr ausführlich über die Arbeit der Einsatzkräfte informierte. Eine ganz besondere Freude war es Ragg, von der Niedereschacher Patenkompanie, der 4. Kompanie des Jägerbataillons 292 aus Donaueschingen, den Kompaniechef Hauptmann Kai Falk mit Gattin, begrüßen zu dürfen. Man erinnere sich in Niedereschach gerne an die feierliche Kompanieübernahme an Falk im April 2018, an der Eschachhalle.

Ragg nutzte den Rahmen der Brotspende, um im Namen der Bürger, Falk und dessen Soldaten für zahlreiche und gelungene Arbeitseinsätze im Jahr 2018 herzlichsten Dank auszusprechen. Die Soldaten der Patenkompanie hätten sich 2018 großartig eingebracht, sei es nun beim Eschach Festival, dem Mofarennen in Fischbach, bei Fußgängerzählungen in der Villinger Straße und im Schlossberg, beim Spendensammeln für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Ehrenwache beim Volkstrauertag und natürlich ganz besonders bei der jüngst erfolgten Fortsetzung des verkehrssichernden Baumpflegeeinsatzes mit sage und schreibe 80 Mann an der Schabenhausener Halde. Die Gemeinde Niedereschach sei der Patenkompanie für die vielfach geleistete Unterstützung sehr dankbar. In seinen Schluss und Dankesworten war es Ragg ein großes Bedürfnis, namentlich allen zu danken die zum Gelingen des Neujahrsempfang und der Brotspende 2019 in irgendeiner Weise beigetragen haben.