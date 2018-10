Niedereschach Eigenleistung der Vereine gefragt

Die Sanierung des Daches des Vereinsschuppens hinter dem Schmiedesteighaus würde 50 000 Euro verschlingen, eine neue Wasserleitung in der Königsfelder Straße ist mit 200 000 Euro veranschlagt, im Pumpwerk in Fischbach müssen für eine neue Pumpe (50 000 Euro) und die Erneuerung von Schaltanlagen (85 000 Euro) investiert werden.

Da der Geschichts- und Heimatverein bereit wäre, mit rund 6000 Euro die dringend notwendige, rund 11 000 Euro kostende Erneuerung von Fenstern im Museum zu unterstützen, setzte der Ortschaftsrat am Ende einer langen Diskussion unter Berücksichtigung der Maßnahmen, die in jedem Fall gemacht werden müssen, (Brandschutz, Pumpwerk, Wasserleitung, Breitbandausbau) auf Platz eins.

Dahinter folgen in der genannten Reihenfolge die Bühnenelemente für die Bodenackerhalle, die Stellplätze am Sommerberg und die Dachsanierung des Vereinsschuppens. Um die Bühnenelemente lagern zu können, soll sich zudem die Vereinsgemeinschaft mit dem Ausbau eines Öltanks in der Schule neben der Bodenackerhalle befassen. Hier wären dann auch Eigenleistungen gefragt, so Ortsvorsteher Peter Engesser.

Ortschaftsrat Stefan Bantle hinterfragte die Lagermöglichkeit für die gewünschten Bühnenelemente in der Bodenackerhalle.

Ortsvorsteher Peter Engesser denkt an den Ausbau des nicht mehr benötigten Öltanks im Untergeschoss der an die Halle angrenzenden Schule. Dort, so Bantle weiter, wünschen sich aber auch verschiedene Vereine wie der direkt angrenzende Jugendclub Lagermöglichkeiten.

Vor diesem Hintergrund entschied der Ortschaftsrat, dass sich zunächst einmal die in der Vereinsgemeinschaft mit dem Thema befasst und abklärt, wer was wünscht und ob auch wie von Peter Engesser angeregt, Eigenleistungen möglich sind.