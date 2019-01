Niedereschach Ehrungen für außergewöhnliche Menschen

Niedereschach. "Wir haben heute außergewöhnliche Ehrungen für außergewöhnliche Menschen", so Ragg. Das Schöne war, dass dabei Vertreter aus vier Generationen mit auf der Bühne standen. Das fing an bei den "Minis" der "Twirling-Tanz-Sport-Gruppe" Niedereschach, die für ihre sportlichen Erfolge geehrt wurden und reichte über die jungen Männern der beiden Meistermannschaften, dem FC Fischbach und dem SV Niedereschach sowie den vielen Blutspendern bis hin zu Annette Rienhöfer-Schweer, die für ihr Wirken in der Niedereschacher Bildungseinrichtung "Forum Niedereschach" mit der Landesehrennadel ausgezeichnet wurde und dem 90-jährigen Willy Plewka, der sich in außergewöhnlicher Weise um die Senioren in Kappel kümmert. Für alle Geehrten gab es viel Beifall aus den Reihen der Besucher.

Als "Engel vom Ammelbach", so Bürgermeister Martin Ragg, werde der 90-jährige Willy Plewka in Kappel bezeichnet. Und in der Tat sei Plewka ein wunderbarer, stiller Helfer. Der leite nicht nur den Seniorentreff in Kappel und versorge zudem seine Nachbarn regelmäßig mit Obst und Pflanzen, sondern er besuche auch die kranken Kappeler Senioren zuhause oder im Krankenhaus. Zudem fährt der alleinstehende Senioren zu Arztterminen, holt sie zu den Treffs der Senioren zuhause ab und fährt sie wieder zurück. Wer sich einmal in die Situation von alleinstehenden, nicht mehr mobilen Menschen versetze, deren Kinder und anderen Angehörigen weit weg wohnen, könne erahnen, wie wertvoll der Einsatz des unermüdlichen Willy Plewka ist. "Solche Menschen sind Gold wert", sagte Ragg und wartete mit einer Mitteilung auf, die viel über den agilen Senior aussagt: Mit seinen 90 Jahren habe er damit bekommen, noch das Keyboardspiel zu erlernen.

"Es ist unglaublich, wie sich diese TTSG entwickelt hat". Mit diesen Worten eröffnete Martin Ragg die Ehrung der Mädchen der TTSG Niedereschach, die wegen einer parallel zum Neujahrsempfang stattfinden sportlichen Auftritts, angeführt von der Vorsitzenden, Alena Schechtmann, mit einer kleineren Abordnung vertreten waren als gewohnt. Und in der Tat war die von Ragg verlesene Liste der im Jahr 2018 erzielten nationalen und internationalen Erfolge, beeindruckend. Mit Luisa Weiß konnte sogar eine Europameisterin geehrt werden, ebenso wie zahlreiche Deutsche Meisterinnen. Hinzu kamen eine Vielzahl von guten Platzierungen bei verschiedenen Turnieren im In- und Ausland.