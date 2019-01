Niedereschach Ehrungen für außergewöhnliche Menschen

Der Empfang war verbunden mit dem Reichen der Brotspende durch die Freiwillige Feuerwehr mit ihrem Kommandanten Jürgen Seemann an Spitze.

Dass beim Neujahresempfang der Gemeinde Butter und Schmalzbrot sowie Most, aber auch alkoholfreie Getränke gereicht werden, hat einen geschichtlichen, auf die früher übliche "Armenspeisung" zurückgehenden Hintergrund. Herzlich begrüßt wurden die Besucher vom Niedereschacher Feuerwehrgesamtkommandanten, Jürgen Seemann, der zudem sehr ausführlich über die Arbeit der Einsatzkräfte informierte. Eine ganz besondere Freude war es Ragg, von der Niedereschacher Patenkompanie, der 4. Kompanie des Jägerbataillons 292 aus Donaueschingen, den Kompaniechef Hauptmann Kai Falk mit Gattin, begrüßen zu dürfen.

Man erinnere sich in Niedereschach gerne an die feierliche Kompanieübernahme an Falk im April 2018, an der Eschachhalle.