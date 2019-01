Ragg nutzte den Rahmen der Brotspende, um im Namen der Bürger, Falk und dessen Soldaten für zahlreiche und gelungene Arbeitseinsätze im Jahr 2018 herzlichsten Dank auszusprechen. Die Soldaten der Patenkompanie hätten sich 2018 großartig eingebracht, sei es nun beim Eschach Festival, dem Mofarennen in Fischbach, bei Fußgängerzählungen in der Villinger Straße und im Schlossberg, beim Spendensammeln für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Ehrenwache beim Volkstrauertag und natürlich ganz besonders bei der jüngst erfolgten Fortsetzung des verkehrssichernden Baumpflegeeinsatzes mit sage und schreibe 80 Mann an der Schabenhausener Halde. Die Gemeinde Niedereschach sei der Patenkompanie für die vielfach geleistete Unterstützung sehr dankbar. In seinen Schluss und Dankesworten war es Ragg ein großes Bedürfnis, namentlich allen zu danken die zum Gelingen des Neujahrsempfang und der Brotspende 2019 in irgendeiner Weise beigetragen haben.