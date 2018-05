Niedereschach Ehrenamtliche gesucht

Niedereschach (alb). Gemeinderat Peter Engesser, der auch Ortsvorsteher in Fischbach ist, bat in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung seine Ratskollegen darum, Ausschau danach zu halten, ob nicht aus jedem Ortsteil ein oder zwei Personen bereit wären, künftig im Heimatmuseum der Gesamtgemeinde in Fischbach beim Geschichts- und Heimatverein hin und wieder mitzuhelfen.