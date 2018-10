Niedereschach EGON will Strukturen der heimischen Wirtschaft stärken

Gunnar von der Grün berichtete über die Aktivitäten von EGON und zeigte auf, welche weiteren Maßnahmen zum erfolgreichen Ausbau des Projektes geplant sind. Tätig ist EGON in vielen Bereichen, so auch dem "Coaching" im Zusammenhang mit Unternehmensgründungen, Unternehmensführung und der Unternehmensnachfolge. Kräftig beackert hat der Wirtschaftsförderer auch den weiteren Ausbau des Netzwerkes zum Aufbau und der Kooperation mit Partnern aus der Wirtschaft. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gab es durch die EGON wichtige Informationen für Gründer, Unternehmen und Bürger. Gleiches gilt für die Vortragsreihen, bei denen für Unternehmer und Gründer wichtige Themen im Blickpunkt standen. Zudem hat von der Grün Daten im Bereich der Gewerberäume zusammengetragen, um bei Anfragen schnell und gezielt helfen zu können. Anonymisiert benannte von der Grün eine Vielzahl von konkreten Beispielen, in welchen Bereichen man Unternehmer und Gründer unterstützt hat.

Einiges verspricht sich EGON auch von seiner aktuellen Teilnahme am "Start up BW local" als "gründerfreundliche Kommune".