Niedereschach Droxner öffnet heute

Niedereschach (alb). Mit der Eröffnung der Textilpflege Droxner im Gebäude Rottweiler Straße 1 am heutigen Montag, 11. Januar, gehört nun nicht nur ein seit einigen Monaten vorhandener Leerstand mitten in Niedereschach der Vergangenheit an, sondern es wird als weiterer Mosaikstein in der guten Infrastruktur des Kernortes eine kleine noch vorhandenen Lücke geschlossen, denn eine Reinigung gab es in Niedereschach bislang nicht.