Niedereschach DRK investiert 1500 Arbeitsstunden

Niedereschach. Bereitschaftsleiterin Marita Singer stellte die frisch renovierten Räumlichkeiten Bürgermeister Martin Ragg vor.

Die Bürger können die neuen Räumlichkeiten in diesem Frühjahr im Rahmen eines Tages der offenen Tür in Augenschein nehmen, wobei der genaue Termin noch nicht feststeht. Beim Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten zeigte sich Marita Singer sichtlich zufrieden und auch stolz auf ihre komplette Bereitschaft, deren Mitglieder über 1500 ehrenamtliche Arbeitsstunden in die Renovierung der neuen Räume investiert haben. Endlich sei es dem Ortsverein möglich, alle seine Utensilien und die Fahrzeuge zentral an einem Ort unterzubringen, angefangen von den 40 Feldbetten über die 80 Decken und die Verbandsmaterialien bis hin zu den Fahrzeugen. Finanziert hat der Ortsverein die Umgestaltung der neuen Räume aus der eigenen Vereinskasse. Bei der Miete hilft die Gemeinde.

"Die neuen Räume sind nicht vom Himmel gefallen. Das war ein Prozess über Jahre hinweg", so Bürgermeister Martin Ragg. Er zeigte sich beim Rundgang durch die neuen Räume in der vergangenen Woche begeistert davon, was die Mitglieder sowie Freunde und Gönner des DRK Niedereschach dort geleistet haben. Zudem erinnerte er daran, dass man vier bis fünf Möglichkeiten in Betracht gezogen und wieder verworfen habe, ehe sich diese Lösung aufgetan habe.