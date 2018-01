Niedereschach Dreifaltigkeit in Konzert gezeigt

Niedereschach (alb). Ein ganz besonderes Konzert unter der Überschrift "Dreifältig loben", erfreute am Samstagabend die Besucher in der voll besetzten evangelischen Kirche in Niedereschach. Und in der Tat: Gleich "dreifältig" priesen in einer feierlichen musikalischen Darbietung der Kirchenchor unter der Leitung von Hartmut Lübben, der Posaunenchor mit Dieter Klotz und Erich Maier an der Orgel. Abgerundet wurde der Abend durch kurze Lesungen und theologische Gedanken von Pfarrer Peter Krech.