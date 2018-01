Niedereschach. In großem Stil fand das Abstauben der drei im Narrenbund Niedereschach vereinten Zünfte statt. Dabei handelt es sich um die Lehr-Hexen, die Deifelzunft und die Narrenzunft Niedereschach. Für die Organisation des Abstaubens waren die Lehr-Hexen zuständig und die nutzten die Veranstaltung, um in diesem Rahmen, zusammen mit ihren Mitgliedern und Narrenfreunden, auch ihr 25-jähriges Bestehen zu feiern. Hierzu hatten die Lehr-Hexen beim Sportgelände des SV Niedereschach extra ein Zelt aufgestellt. Im Zelt wurde ein opulentes Buffet geboten, eine Glühweinbar war aufgebaut, und vor dem Zelt konnte zudem Stockbrot gebacken werden. Als Abstauber agierten Alissa Herbst und Heike Mink-Schaumann. Die beiden Frauen hatten sich hierzu einiges einfallen lassen. Nach einem gelungenen Schattenspiel proklamierten die beiden in gereimter Form die Niedereschacher Fasnet 2018. Sie erinnerten an die Tradition und das närrische Brauchtum rund um die Fasnet. Gemeinsam wurde das feierliche Gelöbnis gesprochen. Danach wurden von allen drei Zünften die Namen der Hästräger genannt, die zur Häskontrolle und zum Abstauben ausgesucht worden waren.