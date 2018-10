Niedereschach Doppelpremiere auf Fachmesse

"Industrie 4.0, Digitalisierung, Datentransfer in Echtzeit – das waren die Hauptthemen auf der Fakuma 2018. Digitalisierung haben wir vom Start weg schon immer tief in der Grundphilosophie unserer Montrac-Transportlösungen implementiert: Die Shuttles sind stets zur richtigen Zeit am richtigen Ort und kennen jederzeit selbstständig ihre Position und ihr Ziel", resümiert Sven Worm, Vorsitzender der Geschäftsführung der Montratec GmbH. Mehrere hundert Besucher erlebten auf dem 120 Quadratmeter großen Messestand die neuen Innovationen für die Intralogistik und Prozessautomation in Live-Präsentationen. Um möglichst anschaulich zu informieren, hatte das Unternehmen ein komplettes Schienennetz inklusive Standardkomponenten aufgebaut.