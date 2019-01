Niedereschach Dieser Meilenstein ist hart erarbeitet

2019 geht zudem ein jahrzehntelanger Traum in Erfüllung, wenn im Juni erstmals in Niedereschach an der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar die erste Klassenstufe 10 den regulären Realschulabschluss ablegen wird. "Das gab es noch nie, das ist ein ganz herausragender und hart erarbeiteter Meilenstein in der Schulentwicklung unserer Gemeinde Niedereschach", wertet Bürgermeister Martin Ragg dieses Ereignis. Zu solch einem Erfolg, dem erstmaligen Realschlussabschluss, gehöre jedoch auch die notwendige Infrastruktur, und auch hier besteht aller Grund zur Freude. Denn die bereits angelaufene Sanierung der Gemeinschaftsschule, das Millionenprojekt für die kommenden Jahre, schreite besser voran als ursprünglich geplant.

Insbesondere freut es Rektor Peter Singer, dass die Gemeinschaftsschule seit ihrem Start vor fünf Jahren eine erfolgreiche Bilanz vorweisen kann. Mit der Einführung habe man auch die benötigten Sekundar- und Gymnasiallehrer einstellen können, und so verfüge man über eine gute Mischung aus Lehrkräften der verschiedenen Schularten. Und in diesem Schuljahr sei es soweit: "Erstmals absolviert an unserer Schule ein Abschlussjahrgang die Realschulabschlussprüfung – dies hat es in unseren Gemeinden noch nie gegeben", freut sich Singer. Auch hätten die gerade abgelegte Eurokom-Prüfung und die fachinternen Überprüfungen der Zehntklässler gezeigt, dass die Schüler der Gemeinschaftsschule gute Ergebnisse erzielen, um sich für Ausbildungsberufe zu qualifizieren, die einen Realschulabschluss voraussetzen.

Detaillierte Informationen, was eine Gemeinschaftsschule ausmacht, wie sich der Schulalltag gestaltet und wie die Räumlichkeiten aussehen erhalten Schüler der vierten Klassen und deren Eltern bei einer Informationsveranstaltung, die am Mittwoch, 30. Januar, von 18 bis 20 Uhr im Schulstandort in Deißlingen stattfindet. Schüler der aktuellen fünften und sechsten Klassen, Eltern, Lehrer und die Schulleitung werden für Fragen zur Verfügung stehen.