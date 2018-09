Die Fischbacher Sabrina und Knut Sattler, die seit Jahren für das Unternehmen Prowin aktiv sind, spendeten 1000 Euro an die Nachsorgeklinik in VS-Tannheim. Mit dieser Summe konnten sie im Rahmen einer großen Prowin-Charity-Aktion ein Wunschprojekt unterstützen. Den symbolischen Scheck überreichten (von links) Martina Neumaier (Prowin), Knut und Sabrina Sattler an den Klinik-Geschäftsführer Thomas Müller. Foto: Bantle