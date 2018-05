Niedereschach Die "Meister-T-Shirts" ausgepackt

Damit ist klar: Der FC 1920 spielt als Aufsteiger in der kommenden Saison nach über 20 Jahren wieder in der Bezirksliga, in welcher zuletzt von 1993 bis 1996 spielte. Zwar wurde die Meisterschaft kräftig gefeiert, doch die große Meisterschaftsparty findet beim Saisonfinale am Samstag, den 9. Juni statt. Hierzu sind schon jetzt alle FCF-Fans und alle Fischbacher eingeladen. Gehofft hatten die Fischbacher Fans am Samstag schon, dass es in Villingen für den FCF etwas zu holen und dann auch etwas zu feiern gibt. Deshalb wurde extra ein Fan-Bus nach Villingen organisiert und so war es nicht verwunderlich, dass die Fischbacher Mannschaft bei diesem Auswärtsspiel in Villingen fast wie bei einem Heimspiel, angefeuert wurde. Doch trotz drückender Überlegenheit, reichte es bei der DJK Villingen letztlich nur zu einem 1:1, das bei zehn Punkten Vorsprung auf die Villinger zwar ausreichte, den Meistertitel unter Dach und Fach zu bringen und die mitgebrachten "Meister-T-Shirts" auszupacken und überzustreifen, doch letztlich musste man hierfür zittern bis zum Schlusspfiff, zumal die Meisterelf, die zunächst in Rückstand geriet, sich den Luxus leistete, gleich zwei Elfmeter zu "versemmeln".

Zum Glück ließ der Schiedsrichter einen der beiden Elfer wiederholen, der dann zum Ausgleich verwandelt wurde. Bis zur großen Meisterschaftsfete am 9. Juni will der FCF nun die restlichen drei Saisonspiele seriös abwickeln und möglichst gewinnen. Zudem hofft man beim FCF, dass auch die zweite Mannschaft bis dahin die Saison noch mit dem anvisierten zweiten Platz abschließen kann. Dann hätte man doppelten Grund zur Freude, so der 1. Vorsitzende des FCF, Johannes Korte, der natürlich genau wie die vielen Fans und die Spieler, angesichts des nun erreichten Meistertitels schier aus dem Häuschen war. In Fischbach weiß man sehr wohl wer der Vater dieses Erfolges ist: Trainer Günter Hirsch. "Er ist ein Glücksfall für den ganzen Verein", lobt Johannes Korte den beliebten Coach.

Hirsch, der bereits die dritte Saison beim FCF Trainer ist und auch in der kommenden Saison als Trainer an der Seitenlinie stehen wird, habe es hervorragend verstanden, junge Spieler mitzunehmen, in die Mannschaft zu integrieren und gleichzeitig die alten Spieler bei der Stange zu halten. Mit der nun erzielten Meisterschaft und dem Aufstieg in die Bezirksliga, habe Hirsch nun die Früchte seiner hervorragenden Arbeit als Fischbacher Trainer ernten dürfen. Natürlich, so Korte, laufen beim FC Fischbach schon jetzt die Planungen für die Zukunft in der Bezirksliga auf Hochtouren. Ein dickes Lob hat Korte auch für die Fans, die den Verein so großartig unterstützt haben. Es habe ihn sehr beeindruckt, dass so viele Fischbacher mit dem Fanbus nach Villingen gekommen seien und ihre Mannschaft unterstützt hätten.