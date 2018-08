Niedereschach Die Kinder sind von der "Dorfrallye" begeistert

An insgesamt acht Stationen hatten die Kinder und Jugendlichen dabei eine ganze Reihe von Geschicklichkeitsspielen zu absolvieren. Am meisten Spaß machte das "Schokokusswettessen", stellte die für das Kinderferienprogramm beim Trachtenverein zuständige Ansprechpartnerin, Melissa Schulz, schmunzelnd fest. Den krönenden Abschluss eines wunderschönen "Dorfrallyetages" begingen die Ferienkinder und ihre zehn Betreuer dann vor der Kulturfabrik. Der Vorsitzende des Trachtenvereins, Claus Stange, ließ es sich dabei nicht nehmen, sich selbst an den Grill zu stellen. So wurden sowohl die Betreuer als auch die Kinder und Jugendlichen vom Chef persönlich bewirtet.