Niedereschach Die besten Stimmen aus zwei Gemeinden

Der Name Faller bürge für Qualität, und dies gelte natürlich in erster Linie auch für den Dirigenten des Kirchenchors Matthias Faller, der nicht nur ein hervorragender Dirigent, sondern ein genauso begnadeter Organist sei. Beim "Adiago" aus dem Oboenkonzert von Tomaso Albioni, zeigte Faller in beeindruckender Weise, was er auf der Orgel draufhat. Dies unterstrich er bei der "Aria pastoralis variata" von Xaver Murschhauser.

"Hoch tut euch auf, ihr Tore der Welt" – mit diesem weihnachtlichen Lied eröffnete der Kirchenchor St. Otmar das Adventskonzert. "O Heiland, reiß die Himmel auf", "Die Nacht ist vorgedrungen" und "Wieder naht der heil’ge Stern" stimmten weiter auf eine besinnliche Adventszeit ein.

Der Männergesangverein Schollach knüpfte genau dort an, wo die Gastgeber aufgehört haben: Mit "Guten Abend, Schönen Abend", "Es ist für uns eine Zeit angekommen", "Advent, so gnadenreich" und "Advent" sorgten sie für weihnachtliche Stimmung in der Kirche.