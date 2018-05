Aus dem früheren "Navy Pub" in Niedereschach ist das Restaurant "Flair da Franco" geworden. Nach umfangreicher Renovierung erstrahlt die Gaststätte in neuem Glanz mit mediterranem Flair. Betreiber Franco Falbo wird von Lebensgefährtin Karin Zimmer unterstützt. Neben deutsch-italienischer Küche bietet Franco Falbo künftig regelmäßig Themenabende mit Livemusik und kulinarischen Leckerbissen an. Das Bild zeigt (von links) Karin Zimmer, Franco Falbo, Elke Schnekenburger und Harald Ritzmann. Foto: Bantle