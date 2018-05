Niedereschach Der neue Frisiertisch begeistert

Seit Jahren beteiligt sich der Motorradclub "Easy-Rider" an der Aktion Glühweinverkauf des FC Kappel an Heiligabend mit einem Stand und dem Verkauf von Punsch, Kinderpunsch und Waffeln, und spendet den Erlös an einen gemeinnützige Einrichtung.

Vom Spendenertrag konnte jetzt das beschafft werden, was sich die Mädchen im Kindergarten schon immer wünschten, einen Frisiertisch, und dazu auch noch ein Spiel-Baumhaus.

Dies alles war jetzt bestellt worden, und wurde von den Kindern auch sofort mit Begeisterung in Beschlag genommen. Auf der Reise war noch das Paket mit einem großen Sortiment an Bauklötzchen, die waren noch überfällig, sollten jedoch im Verlauf der Folgetage eingetroffen sein, so hofften Amalie Rebmann und Patricia Hochstein bei der Spendenübergabe.