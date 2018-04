Niedereschach Der Frühling kommt fünf Kilo zu früh

Niedereschach. Unter Leitung ihrer ebenfalls schwäbisch-amerikanischen, gestreng dreinblickenden musikalischen Leiterin Daria Pflumm am Keyboard und beim fast schon schüchtern sprühenden Charme ihrer Moderatorin Heidrun Gimpl sprang der Funke augenblicklich aufs Publikum über, so dass der Abend von einer wirklich tollen, mitreißenden Stimmung geprägt war. Zumal das Hauptthema, die geschlechterspezifischen Eigenheiten zwischen "Maa und Frau" in satirische Worte gefasst und auch musikalisch aufs Korn genommen, besonders beim weiblichen Publikum im Saal hervorragend ankam.

Beginnend beim wohl größten Problem fast jeder Frau, dass sich ihr jeden Morgen nicht die Frage stelle, was sie heute anzieht, sondern wie sie da reinkommt, nachdem das Frühjahr einfach wieder fünf Kilo zu früh gekommen sei. Und damit war auch schon die Brücke zur Lieblings-Freizeitbeschäftung jeder schwäbischen Familie geschlagen in Form von Linsa mit Schpätzle, Roschbroda mit Schupfnudla oder Ofa­schlupfer mit Vanillsoß. Grund genug, auch die immer mehr um sich greifende Vegetarisierung der Essgepflogenheiten ihrer Mitbürger auf die Schippe zu nehmen: "Wenn d’r Boom so weiter goht", prognostizierte Heidrun, "seh i mi demnächscht in dä Wirtschaft mit meinem Roschbroda bei dä Raucher drussä vor dä Tür stau."

Nicht fehlen durften in ihren spitzfindigen, teils auch anrüchigen, aber nie unter die Gürtellinie gehenden Anspielungen die üblichen Vorurteile, dass Frauen nicht einparken können, quittiert mit der Bemerkung, dass Männer eben eine vermeintlich falsche Vorstellung davon hätten, was 20 Zentimeter sind. Und dass sie einfach das Problem haben, zum passenden Zeitpunkt das Richtige zu sagen.