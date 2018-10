Niedereschach Der christliche Glaube prägt ihr Leben

Die beiden blicken auf bewegte Zeiten zurück, denn als sogenannte Nachkriegsgeneration war Aufbauarbeit in allen Bereichen angesagt. Die Familie ist in den 60 Ehejahren stetig gewachsen – und das intakte Familienleben mit fünf Kindern und 13 Enkeln ist für das Paar ein großes Geschenk Gottes.

Nach dem Erfolgsrezept ihrer nun seit sechs Jahrzehnten bestehenden Ehe befragt, sind sich beide einig: "Unsere gegenseitige Treue, das so wichtige Verzeihen nach Meinungsverschiedenheiten."

Als echtes Original in Sinkingen geboren ist Siegfried Müller als Mann mit rauer Schale aber großem Herzen vielen vor allem aus seiner Zeit als selbstständiger Schmiedemeister bekannt. Seine Vielseitigkeit und handwerkliche Kompetenz sind ebenso wie seine Hilfsbereitschaft allseits sehr geschätzt. Seine humorvollen Einlagen und gepfefferten Kommentare an Stammtischen, Gemeindesitzungen und auf dem Sportplatz sind vielen in bester Erinnerung und werden in Fischbach besonders vermisst, seit das Paar seinen "Altersruhesitz" nach Königsfeld verlegt hat.