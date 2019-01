Niedereschach Der "Bürgertreff" ist jetzt offiziell Geschichte

Gesangsabende, Tanztee oder auch der Adventsbasar wechselten sich im Bürgertreff in schöner Regelmäßigkeit ab.

Nach der Schließung des Restaurants "Café Sonneck" fehlte in Schabenhausen für die Bürger eine Anlaufstelle zum gemeinsamen Miteinander. Im Jahr 2006 wurde in einer Bürgerversammlung, bei der es um die Infrastruktur Schabenhausens ging, das Problem wurde thematisiert, wobei der damalige Ortsvorsteher Helmut Gürth die Idee hatte, in der Schlierbachhalle alle 14 Tage eine Bewirtung anzubieten, um in gemütlicher Runde beisammen zu sitzen. Mit Hermann und Waltraud Müller, Hans und Margot Lauer, Heinz und Gerda Kammerer sowie Wendelin und Frieda Singler fanden sich gleich vier Ehepaare, die sich bereit erklärten, den Bürgertreff ehrenamtlich zu organisieren und dort auch selbst ehrenamtlich zu bewirten.

Etliche Anekdoten aus der zwölfjährigen Ära des Bürgertreffs wussten Ortsvorsteher Alfred Irion und der frühere Bürgermeister Otto Sieber zu erzählen. Dass die Schabenhausener schon immer erfinderisch und damit auch ein Glücksfall für die Eingemeindung waren, daran erinnerte sich Otto Sieber. Fazit aller Dankesworte: "In Schabenhausen haben wir viele rührige Vereine und Einrichtungen, die sich um den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft verdient gemacht haben und eine davon ist der Bürgertreff".