Niedereschach Der Bürgertreff ist jetzt Geschichte

Was da aufgezogen wurde, sei unglaublich bemerkenswert. Sicherlich habe man sich diesen Erfolg nicht gleich von Anfang an ausmalen können, so Bürgermeister Martin Ragg. "Wie soll es nun weitergehen in Schabenhausen", fragte Ragg und hatte diesbezüglich eine erfreuliche Mitteilung im Gepäck: Es sei zu hoffen, dass sich eine neue Möglichkeit im Flora-Paradies der Gärtnerei Weißer biete, wo im Zuge der momentanen Erweiterung ein Café entstehen soll.

Erfinderisches Völkchen

Etliche Anekdoten aus der zwölfjährigen Ära des Bürgertreffs wussten Ortsvorsteher Alfred Irion und der frühere Bürgermeister Otto Sieber zu erzählen. Dass die Schabenhausener schon immer erfinderisch und damit auch ein Glücksfall für die Eingemeindung waren, daran erinnerte sich Otto Sieber. Von dort seien immer wieder innovative Ideen gekommen und nannte als Beispiel den Kindergarten mit dem Kindergartenverein, welcher eine genauso einmalige Geschichte im weiten Umkreis darstelle, wie der Bürgertreff.

Der hat sich im Übrigen auch bei Siebers bekanntlich äußerst sparsamen schwäbischen Landsleuten herumgesprochen. Als klar war, dass man ein Viertele nirgendwo billiger bekomme, als in Schabenhausen beim Bürgertreff, seien immer neue Stammgäste in die Schlierbachhalle gepilgert. Dass aber auch der "Otto" immer ein guter Stammgast gewesen sei, daran erinnerte sich Heinz Kammerer, der mit Frau Gerda von Anfang an dabei war. Egal, was man für den Betrieb des Bürgertreffs gebraucht habe, der Otto habe als Bürgermeister immer ein offenes Ohr gehabt.

Fazit aller Dankesworte: "In Schabenhausen haben wir viele rührige Vereine und Einrichtungen, die sich um den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft verdient gemacht haben und eine davon ist der Bürgertreff".