Niedereschach Der Arbeitskreis und die Planer arbeiten Hand in Hand

Beherrschendes Thema sei die Sanierung der Schlossberghalle. Die beiden Architekten Scherlitz und Seemann hätten es hervorragend verstanden, die notwendigen Arbeiten so zu koordinieren, dass es Schritt für Schritt und Hand in Hand immer vorwärts ging. Der Betrieb von Kindergarten und Schule konnte jederzeit aufrecht erhalten werden. "Hier möchte ich mich besonders bei unserer einheimischen Firma Müller Team-Bau bedanken, die alle, auch etwaige unvorhergesehene Probleme, routiniert gemeistert hat", so Reich. Ein Arbeitskreis aus Ortschaftsräten und der Vereinsgemeinschaft trifft sich immer wieder mit den Architekten, um die nächsten Schritte gemeinsam zu planen und zu klären. "So fließen die Informationen der Planer und die Vorschläge des Arbeitskreises in stets angenehmer Atmosphäre zusammen und das Ganze wird für uns Kappler nicht nur transparent, sondern wir haben konkrete Möglichkeiten, unsere Vorstellungen einzubringen und zu verwirklichen, so dass es nach Fertigstellung wirklich auch unsere Halle sein wird, auf die wir dann bestimmt mit Stolz blicken können", lobte Reich. Er stellte fest, dass das Baugebiet "Hornausenacker" komplett bebaut ist. Besonders freute es ihn, dass von fünf Bauvorhaben vier Kappler Bürger sind, die woanders wohnten, "und die es nun wieder in unseren Ort zieht." Endlich gebe es auch einen Zebrastreifen am Schlossberg: "Nach mehr als 30 Jahren hat es endlich geklappt und die Verkehrsschau hat es nun für nötig befunden einen Fußgängerüberweg hauptsächlich für unsere Kinder einzurichten", erinnerte Reich. Am Mühlenweg wurde ebenfalls für die gefährdeten Fußgänger eine Sicherheitszone abgesteckt, um problemloser von der Eschachstraße in die Mühlenstraße zu kommen. Ein Ärgernis für alle sei die wilde Geländeauffüllung am Dobel. "Hoffen wir, dass die Gerechtigkeit sich zumindest teilweise durchsetzen wird und ein Großteil des unrechtmäßigen Aushubs wieder verschwindet."