1 An seinem weißen Klavier läuft Sandro Dalfovo zu musikalischer Höchstform auf. Foto: Bantle Foto: Schwarzwälder Bote

Porträt: Sandro Dalfovo bereitet sich derzeit mit einem Studium auf das angestrebte Lehramt vor

Stolz ist man in Niedereschach auf Sandro Dalfovo. Der international preisgekrönte Pianist und leidenschaftliche Musiker trägt über die Musik den Namen seiner Heimatgemeinde Niedereschach mit seiner virtuosen und beeindruckenden Tastenkunst in die Welt.

Niedereschach. Trotz seiner überragenden Erfolge bei vielen renommierten Musikwettbewerben hat der inzwischen 29-jährige jedoch nie die Bodenhaftung verloren. Das zeigt sich auch darin, dass er immer wieder bei verschiedenen feierlichen Anlässen in Niedereschach ehrenamtlich musiziert, sei es beim Neujahrsempfang mit Brotspende oder auch bei Veranstaltungen im Pflegehaus am Eschachpark.

Wie viele andere in der Kulturbranche hat jedoch auch ihn die Corona-Pandemie kräftig ausgebremst. Im Gefolge der Pandemie hat sich der ansonsten prall gefüllte Terminkalender des Pianisten für Auftritte bei Galas, Hochzeiten, Geburtstagen oder anderen Events schnell geleert. "Nach den aktuell erfolgten Lockerungen nimmt das alles jetzt wieder Fahrt auf", freut sich Dalfovo.

Nachdem er sein Studium an der Musikhochschule in Trossingen mit Hauptfach Klavier mit Bravour (Note 1,0) abgeschlossen hat, bereitet er sich derzeit mit einem Studium in den Bereichen Musik und Sport auf das angestrebte Lehramt vor. Zudem dirigiert Dalfovo derzeit im benachbarten Zimmern beim dortigen Gesangverein Liederkranz den Jugendchor "Young Voices" und den Projektchor "Taktlos".

Unterstützung und entscheidende Impulse mit Blick auf seinen bisherigen musikalischen Werdegang hat der junge Niedereschacher immer wieder von seiner langjährigen Klavierlehrerin Raluca Chifane-Wagenhäuser erhalten. Sie hat ihn nicht nur ausgebildet, sondern auch darin bestärkt, an Wettbewerben teilzunehmen, Prüfungen zu absolvieren und Konzerte zu spielen um den eigenen Erfahrungsschatz zu erweitern. "Auch wenn es gelegentlich Wettbewerbe gab, die ich mit gesenktem Kopf hinter mir lassen musste, hat es auch vielmals geklappt", so Dalfovo recht bescheiden in einem kurzen Rückblick auf seine bisherige musikalische Karriere. Immerhin gehören zu seinen Erfolgen auch ein erster Bundespreis beim Wettbewerb "Jugend musiziert" oder ein Yamaha-Stipendiat.

Was Dalfovo auszeichnet ist seine Vorliebe für virtuose Klavierarrangements bekannter Pop-Songs und Filmmusiken, die im Publikum stets für Begeisterung sorgen. Dabei zeigt sich Dalfovo nicht nur was sein musikalisches Repertoire betrifft sehr flexibel, sondern auch beim jeweiligen Einsatzort. Wenn dort kein Klavier oder Flügel vor Ort ist, bringt er einfach seinen eigenen weißen Flügel mit und verleiht so jedem Event auch optisch einen spektakulären Feinschliff.

Hinzu kommt, dass er nicht nur als Pianist, sondern auch als Sänger oder Moderator zu überzeugen weiß. Das Repertoire von Dalfovo reicht von klassischen Werken über Filmmusiken bis hin zu modernen Pop-Songs. www.Sando-Pianist.de