Niedereschach Den Kindern die Baumfällarbeiten erklärt

Motorsägen und umstürzende Bäume hörten sie aus dem Wald, und hin und wieder erblickten sie den Holz-Vollernter am Waldrand mit Baumstämmen, die er zu einem Holzpolder auftürmte. Interessiert beobachteten die Kinder das Geschehen aus sicherer Entfernung, in der Hoffnung, dass nicht alle Bäume gefällt werden. Doch als die Revierforstleiterin Anna-Lena Grieb bei den Wurzelzwergen einen Besuch abstattete, war die Begeisterung groß, denn mit ihr zusammen durften sie den Wald begehen. Sie erklärte den Kindern, warum die Bäume gefällt werden und was aus dem Holz der Bäume gemacht wird. Die mächtigen Fahrzeuge, die den Forstarbeitern die Arbeit erleichtern, wurden begutachtet.

Kletterbaum erhalten

Ganz besonders groß war die Begeisterung darüber, dass beim von den Kindern geliebten Kletterbaum nur der Kronenbereich abgesägt wurde. Den verbleibenden Stamm sägten die Forstarbeiter kunstvoll zurecht, sodass die Kinder weiterhin viel Spaß beim Beklettern haben werden.