Niedereschach Dem Nachwuchs Brauchtum näher bringen

Vor diesem Hintergrund hatte die Zunft nun ihren Nachwuchs zum Rüben- und Kürbisschnitzen eingeladen. Die Kinder hatten großen Spaß, die Rüben und Kürbisse auszuhöhlen und mit Geisterfratzen zu versehen.

Zudem erfuhren sie, dass Rübengeister ein Herbstbrauch von Kindern in verschiedenen Regionen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz ist. Dabei wird in eine ausgehöhlte Rübe (meist Futterrübe, selten auch Herbstrübe) ein Gesicht geschnitzt und von innen durch eine Kerze beleuchtet. Je nach Brauch ziehen die Kinder in einem Umzug durch die Orte oder stellen die Rüben ins Fenster, neben die Haustür oder in den Vorgarten von Nachbarn und Bekannten, wobei oft Gaben erheischt werden. Anders als bei Halloween verkleiden sich die Kinder nicht.

Kürbisse schnitzt man auf die gleiche Weise wie die Rüben. Man schneidet einen Deckel rein, beliebt ist hier die Zackenform, höhlt den Kürbis aus, schneidet ein Gesicht aus und stellt eine Kerze hinein. Wer möchte, kann Löcher reinschnitzen oder auch mal die harte Kürbisschale abhobeln.