Niedereschach Debora Vater schafft es in die nächste Runde

Niedereschach/Tuttlingen. Das Mitglied des Tuttlinger Chors Wireless, Debora Vater, hat es bei der Casting-Show "The Voice" in die nächste Runde geschafft. Sie überzeugte mit ihrer Interpretation von "Can’t Fight This Feeling" von Reo Speedwagon in den sogenannten Blind Auditions. Dabei kann die Jury die Teilnehmer nur hören und nicht sehen. Gleich mehrere Juroren drückten den Knopf für die 32-Jährige, darunter Patrick Kelly, Yvonne Catterfeld und Mark Forster. Für letzteren entschied sich Vater als Coach. Nun geht es für Debora Vater in die sogenannten "Battles". Dort tritt sie gegen die anderen Mitglieder ihres Teams an. In den nächsten beiden Folgen soll Vater aber noch nicht zu sehen sein, heißt es vom Management.