Niedereschach "Das lockt keinen hinterm Ofen hervor"

Niedereschach. Bürgermeister Martin Ragg erläuterte die bisherige Verfahrensweise, bei der jeweils ein Verein aus dem Kernort oder einem Ortsteil die Ausrichtung und Organisation der Brotspende übernimmt. Doch gerade die Ortsteile stehen mittlerweile vor erheblichen personellen Probleme, diese Veranstaltung alleine zu stemmen. Deshalb habe man sich Gedanken über einen neuen Modus der Ausrichtung der Brotspende gemacht. Ein Vorschlag der Vorsitzenden der Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen, Sabine Müller, sei für besonders gut empfunden worden. Danach, so trug die Vorsitzende anschließend vor, wäre es eine für alle tragbare Lösung, wenn sich zum Beispiel die Musikvereine aus allen Ortsteilen zusammentun und gemeinsam die Brotspende organisieren, oder aber die Narrenvereine, Feuerwehren oder die Sportvereine. Damit würde die Veranstaltung einen einzelnen Verein oder Ortsteil auch nicht personell überfordern. Ein Vorschlag, der vom Großteil der Vereinsvertreter zwar für gut befunden wurde, jedoch bei der Deifelzunft auf heftige Kritik stieß. Deren Vorsitzender Markus Hasler stellte in den Raum, dass es in Niedereschach angeblich insgesamt 97 Vereine gebe, von denen in der Sitzung vielleicht drei Prozent anwesend seien. Somit bleibe die Arbeit wieder bei denen hängen, die sich ohnehin kontinuierlich in die Vereinsarbeit der Gemeinde einbringen. Aber die vielen anderen, die genauso ihren Zuschuss von der Gemeinde erhielten, seien da ja fein außen vor. Weitere Einwände wurden hinsichtlich der Akzeptanz der Brotspende vorgebracht. Da müsste man sich doch mal Gedanken machen, wie diese wieder attraktiv gemacht werden könnte. Und vor allem sollte geklärt werden, ob es sich dabei nun um die Brotspende oder einen Neujahrsempfang handle. "Wer trinkt heute schon noch Most, wer isst noch Butter- oder Schmalzbrote? Das lockt keinen mehr hinterm Ofen hervor", wurde aus den Reihen der Fischbacher Vereinsvertreter vorgebracht. "Neujahrsempfang mit Brotspende", so werde man die Veranstaltung in Zukunft nennen, so Bürgermeister Martin Ragg.