Niedereschach Das "dunkle Mittelalter" erhellen

Niedereschach. In der Münzerstube im zweiten Obergeschoss wird dann eine Ausstellung aufgebaut mit dem Titel "Absurdes und Groteskes in der mittelalterlichen Malerei". Allerdings sehen wir dies, heißt es in einer Mitteilung des Heimatmuseums, nur heute so, die wir zumeist Realisten sind und das sehen, was wir fotografieren. Kinderbilder könnte man dagegen leichter so betiteln, weil diese die Vorstellung und weniger die Realität zeigen.

An den Themen tägliches Leben, Medizin, Dämonen, Liebe und Lust, Humor und Tiere zeigt die Ausstellung, wie die Buch- und Tafelmaler des Mittelalters ihre Vorstellungswelt ins Bild setzten. Bilder dienten vor allem den Leseunkundigen – die zugleich die Mehrheit der Bevölkerung stellten – aber auch als Anschauung in der Wissenschaft oder als versteckte Kritik.

War in Romanik und Gotik noch das religiöse Bild vorherrschend, so erweitere sich dies gegen Ende des Mittelalters um Szenen aus dem Leben, um persönliche Porträts und den wirklichkeitsgetreuen Bildaufbau. Die Konstruktion wurde bedeutender im Bildaufbau anstatt der Symbolik. In der Renaissance fand die Malerei zur Perspektive und damit auch der naturalistischen Komposition.