Niedereschach Cocktails mit dem gewissen Etwas

Zu Beginn wurde den Frauen ein Sektmixgetränk serviert. Sichtlich Spaß hatten alle Teilnehmerinnen, als jede selber einen "Love-Egg-Schichtcocktail" mixen durften. Ins Schwärmen gerieten die Frauen auch beim Probieren eines "Caribbean", einer Bierbowle und eines "Green Almond". Ob die Drinks in großen oder kleinen Gläsern serviert werden sollen, ob sie im Voraus vorbereitet werden können und welche Spirituosen unbedingt vorrätig sein sollten, all dies wusste die Referentin leicht verständlich und unterhaltsam an die Frau zu bringen.

Mit dem nun absolut guten Mix im Bauch endete ohne "Katerkiller" die sehr interessante, aber auch amüsante Einführung in die heute vielseitige Trinkkultur. Ein rundum gelungener Abend, befanden alle bei den anschließenden lustigen Gesprächen und Anekdoten.