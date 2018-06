Niedereschach Club bedankt sich bei Hausmeister

Dabei profitieren die früheren JCF-Vorstandsmitglieder stets von den gemachten guten und weniger guten Erfahrungen, welche diese beim Jugendclub gemacht haben. Dass bei Jugendlichen manchmal etwas schneller aus dem Ruder läuft als bei Erwachsenen, liegt in der Natur der Sache. Das wissen auch die Anwohner rund um den JCF-Raum und drücken deshalb hin und wieder auch beide Augen zu, wenn sie beispielsweise durch Lärm zu später Stunde belästigt werden. Hierfür ist man beim JCF sehr dankbar. In der zurückliegenden Jahreshauptversammlung war es dem JCF-Vorsitzenden, Adrian Petrolli, ein großes Bedürfnis, allen Anwohnern, die er sogar namentlich aufführte, herzlich für dieses Verständnis zu danken.

Besonders viel Verständnis für den JCF hat in den zurückliegenden Jahren jedoch zweifellos die Anliegerfamilie Storz aufgebracht, zuletzt in Gestalt des Ehepaares Ute und Rainer Storz, die als Hausmeister in der Bodenackerhalle und der Schule viele Jahre lang stark gefordert waren und für die Jugendlichen kompetente und manchmal auch mahnende und fordernde Ansprechpartner waren. "Ute und Rainer Storz standen dem Nachwuchs mit Rat und Tat zur Seite. Niemand wurde vom Jugendclub so sehr in Anspruch genommen wie die beiden", so Adrian Petrolli.

Begleitet von einem riesigen Beifall im Saal, dankte Petrolli dem zwischenzeitlich nicht mehr als Hausmeister tätigen Paar für das immer gezeigte Verständnis und die stets gewährte Unterstützung und überreichte ein Präsent.