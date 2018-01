Niedereschach Bunter Nachmittag des Sen.Clubs

Niedereschach-Schabenhausen. Mit drei kräftigen Schlierbach-Ahoi hieß der Leiter des Treffs, Heinz Haller, die vielen närrischen Senioren willkommen. In gereimter Form nahm Haller dann sich und auch einige Bürger aus Schabenhausen ob erlittener Missgeschicke kräftig auf die Schippe.

Alleinunterhalter Alex Rist verstand es zudem prächtig, das Schabenhauser Senioren-Narrenschiff immer mehr in Fahrt zu bringen.

Rosa Maß glänzte als Schwarzwaldmädel mit Bollenhut, Tanz und Gesang. Trudel Kneipp sorgte in stets wechselndem und zum Vortrag passenden Outfit in der Bütt gleich zweimal für beste Unterhaltung, ebenso wie Gerda und Heinz (Jogi) Kammerer als "Otto und Emma" in der Oper.