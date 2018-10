Niedereschach-Schabenhausen (alb). Mehrheitlich hat sich der Ortschaftsrat Schabenhausen in seiner jüngsten Sitzung für die Einführung von flächendeckend Tempo 30 auf allen Gemeindestraßen in Schabenhausen ausgesprochen. Das Gros des Gremiums lag damit auf einer Linie mit Bürgermeister Martin Ragg, der zuvor auf die lange Historie von Tempo 30 in der Gesamtgemeinde hinwies. Wilfried Greinus, der sich bei der Abstimmung enthielt, wies darauf hin, dass der Beschluss keinen großen Sinn mache, wenn nicht kontrolliert werde. Am Beispiel der Beschilderung am "Kohlerberg" in Schabenhausen, wo nur Anlieger fahren dürfen, machte er dies deutlich: "Die Schilder sind halt da, aber keinen interessiert es." Die rege Diskussion zum Thema, bei dem ausnahmsweise auch Bürger mitdiskutieren durften, zeigte deutlich, dass in Schabenhausen nach Einschätzung vieler zu schnell gefahren wird.