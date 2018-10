Niedereschach Brauchtum Nachwuchs näher bringen

Kürbisse schnitzt man auf die gleiche Weise wie die Rüben. Man schneidet einen Deckel rein, beliebt ist hier die Zackenform, höhlt den Kürbis aus, schneidet ein Gesicht aus und stellt eine Kerze hinein. Wer möchte, kann Löcher reinschnitzen oder auch mal die harte Kürbisschale abhobeln.

Damit lassen sich auch tolle Leuchteffekte erzielen, vor allem wenn es sich um verschiedene Wandstärken handelt. Das geht mit einem scharfen Messer ganz einfach, wenn man mit solchen Werkzeug geübt ist. Die fertigen Rübengeister und Kürbislaternen stellt man in der Nacht vor Allerheiligen – also in der Nacht zum 1. November ins Fenster oder in den Vorgarten.